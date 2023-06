Πέντε άνδρες σκοτώθηκαν την Πέμπτη από πυροβολισμούς σε προάστιο της Ναζαρέτ του Ισραήλ, σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι επικρίσεις για την αποτυχία της κυβέρνησης Νετανιάχου να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα σε περιοχές της χώρας όπου κυριαρχεί η αραβική μειονότητα.

Σύμφωνα με το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ, οι πέντε άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της που αναζητούν τους δράστες της επίθεσης, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Another 5 Arabs killed by Arabs close to Nazareth today in what is being described by Israel as a massacre.

The number of Arabs killing Arabs in their communities since January has now risen to 97 with hundreds injured. The Arab criminal world families are responsible for this. pic.twitter.com/0TIBAvYhmd

— James J. Marlow (@James_J_Marlow) June 8, 2023