Η αμερικανική κυβέρνηση προστέθηκε την Τρίτη σε αυτούς που κατηγορούν για «αντισημιτισμό» τον μουσικό Ρότζερ Γουότερς, άλλοτε ψυχή του συγκροτήματος Pink Floyd, που εμφανίστηκε σε συναυλία τον Μάιο με ενδυμασία που παρέπεμπε σε αξιωματικό των Ες Ες στο Βερολίνο.

Η βερολινέζικη αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή πως διενεργεί έρευνα για «υποψίες υποκίνησης μίσους» έπειτα από προσφυγές αφού «ενδύματα που φορέθηκαν επί σκηνής» θα μπορούσε να θεωρηθεί πως «εξυμνούσαν ή δικαιολογούσαν το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς» ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Οπτικό υλικό στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει τον τραγουδιστή στη σκηνή με μακρύ παλτό με περιβραχιόνιο και σύμβολο που παραπέμπει στον αγκυλωτό σταυρό. Μέσα ενημέρωσης επισήμαναν εξάλλου την προβολή, με κόκκινα γράμματα σε οθόνη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, των ονομάτων της Άννας Φρανκ και της Σιρίν Αμπού Άκλεχ.

Στη συναυλία επιδείχθηκαν «σύμβολα βαθιά προσβλητικά για τον εβραϊκό λαό» που «υποβαθμίζουν το ολοκαύτωμα», έκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω καλλιτέχνης χρησιμοποιεί αντισημιτικά στοιχεία για να δυσφημίσει τους Εβραίους», επέμεινε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο 79χρονος Ρότζερ Γουότερς έχει ταχθεί τα τελευταία χρόνια υπέρ του μποϊκοτάζ ισραηλινών προϊόντων εν ονόματι της υπεράσπισης της παλαιστινιακής υπόθεσης. Ο τραγουδιστής και συνθέτης χαρακτηρίζει «κακόπιστες» τις επικρίσεις.

Τα στοιχεία της συναυλίας για τα οποία κατηγορείται ήταν «ξεκάθαρα μήνυμα εναντίον του φασισμού, της αδικίας και του φανατισμού σε όλες τους τις μορφές», και κάθε προσπάθεια να διαστρεβλωθεί το μήνυμα αυτό «είναι ανέντιμη», επισήμαινε προ ημερών, σε μήνυμα που μεταφόρτωσε στις πλατφόρμες Instagram και Twitter. Ο Βρετανός ρόκερ προκάλεσε εξάλλου πολεμική όταν εξέφρασε πρόσφατα την άποψη πως «δεν είναι αλήθεια ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν απρόκλητη».

Roger Waters:

«i’M nOt an aNtiSemiTe, jUst an aNtiZioNiST!» 🤡

Also him:

Giving a full-on Nazi show while flying a huge pig with the Star of David on it (yeah, it’s real; footage attached from several years ago).

Bonus Meme:

I left a message for the haters at the end of the vid pic.twitter.com/F74Qto421r

— Adam Albilya – אדם אלביליה (@AdamAlbilya) March 4, 2023