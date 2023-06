Τεράστιες ποσότητες νερού ρέουν ανεξέλεγκτα στη Χερσώνα, που ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, μετά την ανατίναξη του πελώριου υδροηλεκτρικού φράγματος που ανεγέρθη επί Σοβιετικής Ένωσης.

Βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό, δείχνει μια τεράστια έκρηξη να σημειώνεται, λίγο πριν τόνοι νερού αρχίσουν να ρέουν ανεξέλεγκτα πλημμυρίζοντας την περιοχή. Μάλιστα χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν ότι έκτοτε σημειώνονται μικρότερες εκρήξεις στην περιοχή γύρω από το φράγμα.

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Άλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος.

In Nova Kakhovka, the local zoo «Kazkova Dibrova» was flooded due to the explosion of the hydroelectric power station. All the animals died. pic.twitter.com/stnbA8DneT — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Since the morning, information has been received that at about 03:10 the Kakhovskaya hydroelectric power station was fired upon by the Armed Forces of Ukraine and, unable to withstand the pressure of the water, collapsed.

https://t.co/mf78d4a2qy pic.twitter.com/RjneKRvpSJ — Victor vicktop55 (@vicktop55) June 6, 2023

Το φράγμα, με τριάντα μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014–, όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, κάπου 80 κοινότητες θα χρειαστεί να εκκενωθούν στην περιοχή. Σύμφωνα με το κρατικό RIA οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τους κατοίκους των παράκτιων οικισμών της Χερσώνας να προετοιμαστούν για εκκένωση.

Αδύνατο να επισκευαστεί – Εκκενώνεται η περιοχή

Διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις αξιωματούχος στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Νόβα Καχόβκα, δήλωσε πως το φράγμα θα είναι πιθανόν αδύνατο να επισκευαστεί.

Σε σχόλια που έκανε σε ρωσικά κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο δήμαρχος της πόλης Βλαντίμιρ Λεοντίεφ σημείωσε ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα ήταν αποτέλεσμα σειράς ουκρανικών πληγμάτων.

Το Reuters δεν ήταν προς το παρόν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Ο Λεοντίεφ σημείωσε επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι οι κάτοικοι περίπου 300 σπιτιών απομακρύνθηκαν μετά την ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα και πρόσθεσε ότι τμήμα της πόλης αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ουκρανική κρατική υδροηλεκτρική εταιρεία, το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Καχόβκα, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχή στη νότια Ουκρανία, «καταστράφηκε τελείως» και δεν μπορεί να αποκατασταθεί η λειτουργία του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο μηχανοστάσιό του.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε ξεχωριστά ότι έως και 80 κοινότητες κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν μετά την, όπως την περιέγραψε, καταστροφή του φράγματος του σταθμού από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πολλά χωριά έχουν «τελείως ή εν μέρει» πλημμυρίσει στην Ουκρανία μετά την εν μέρει καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα στον Δνείπερο στην περιφέρεια της Χερσώνας που είναι υπό ρωσική κατοχή, και άρχισε η απομάκρυνση κατοίκων, ανακοίνωσε άλλος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη ζώνη», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας.

Αλληλοκατηγορίες

Η Μόσχα και το Κίεβο επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για την καταστροφή του φράγματος.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «πολλαπλά πλήγματα» στο φράγμα της Καχόβκα την περασμένη νύχτα, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος της πόλης Νόβα Καχόβκα Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, προσθέτοντας πως καταστράφηκαν οι βάνες του φράγματος και προκλήθηκε ένας «ανεξέλεγκτος πίδακας νερού».

«Το φράγμα δεν έχει καταστραφεί και αυτό είναι τεράστια χαρά», διαβεβαίωσε πάντως.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε με ανακοίνωσή του τη Ρωσία ότι οργάνωσε μια έκρηξη στο φράγμα. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκάλεσε επειγόντως το ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ καταγγέλλοντας ένα «έγκλημα πολέμου».

Το Κίεβο, κατηγορεί τη Ρωσία ότι θέλει να φρενάρει την ουκρανική επίθεση που βρίσκεται σε προετοιμασία.

«Ο στόχος των τρομοκρατών είναι προφανής: να εμποδίσουν τις επιθετικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστήριξε από την πλευρά της πως οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν το φράγμα ευρισκόμενες «σε πανικό».

«Οι δυνάμεις κατοχής ανατίναξαν το φράγμα στον Ταμιευτήρα Καχόβκα ευρισκόμενες σε πανικό – αυτή είναι μια προφανής πράξη τρομοκρατίας και έγκλημα πολέμου, για το οποίο θα υπάρξει προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο».

Russian army blew up the Kakhovskaya HPP. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/sToOyjnlbD — Maxim the XI 🇮🇱🇮🇳 (@jenyakell) June 6, 2023

Η χερσόνησος της Κριμαίας, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, εξαρτάται για πόσιμο νερό από το Βόρειο Κανάλι της Κριμαίας, μέσω του οποίου έρχεται νερό στην χερσόνησο από τον ποταμό Δνείπερο.

Η Ουκρανία είχε στο παρελθόν αποκλείσει τις προμήθειες νερού στην Κριμαία μετά την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014, προκαλώντας οξεία λειψυδρία στην περιοχή.

Καθησυχάζουν για Ζαπορίζια αλλά…

Στο μεταξύ, η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε πως ο ελεγχόμενος από τη Μόσχα πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια δεν απειλείται μετά τη ρήξη του γειτονικού φράγματος της Νόβα Καχόβκα, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο διευθυντής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο η Ρωσία ελέγχει από το Μάρτιο του 2022, ανέφερε με χωριστή δήλωσή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Η ουκρανική κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Energoatom ανακοίνωσε από την πλευρά της πως η καταστροφή του φράγματος δημιουργεί μεν απειλή για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αλλά η κατάσταση στην εγκατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανέφερε μέσω του Twitter πως παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και πως «στο σταθμό δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την πυρηνική ασφάλεια».

Η Energoatom υποστήριξε πως το φράγμα ανατίναξαν οι ρώσοι εισβολείς.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, η στάθμη του νερού στη Δεξαμενή Καχόβκα μειώνεται γρήγορα, δημιουργώντας μια «πρόθετη απειλή» για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Το νερό από τη Δεξαμενή Καχόβκα είναι απαραίτητο για τα συστήματα ασφαλείας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια», ανέφερε η Energoatom μέσω της εφαρμογής Telegram.

«Αυτή τη στιγμή η δεξαμενή νερού του πυρηνικού σταθμού είναι γεμάτη: στις 8 π.μ., η στάθμη του νερού ήταν στα 16,6 μέτρα, επαρκής για τις ανάγκες του σταθμού. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο σταθμό βρίσκεται υπό έλεγχο, ουκρανικό προσωπικό ελέγχει όλους τους δείκτες», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ