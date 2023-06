Οι αρχές της Ουκρανίας ήραν πριν τα ξημερώματα σήμερα Παρασκευή τον συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές που κήρυξαν νωρίτερα σε όλη την επικράτεια και αξιωματούχοι στο Κίεβο διαβεβαίωσαν πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 30 και πλέον ρωσικούς πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Twitter).

Πύραυλοι και UAVs

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει κάπου 20 επιδρομές με πυραύλους και UAVs εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, από τις αρχές του Μαΐου.

Something big got hit in Kiev pic.twitter.com/As1mPVpz4d — ayden (@squatsons) June 2, 2023

Η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου ανέφερε μέσω Telegram σήμερα πως οι ρωσικές δυνάμεις έστειλαν ταυτόχρονα πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πλήξουν στόχους στην πρωτεύουσα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από 30 στόχοι διαφόρων τύπων εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από το Κίεβο από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας», ανακοίνωσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, κάνοντας λόγο για δυο κύματα επιθέσεων, διαβεβαίωσε μέσω Telegram πως δεν υπήρξαν κλήσεις στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνουν γενικά το τελευταίο διάστημα πως καταρρίπτουν την πλειονότητα των πυραύλων και των UAVs της Ρωσίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σε ρωσικό έδαφος

Ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κοντά στην Κουρσκ, ρωσική πόλη σχετικά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Ρόμαν Σταροβόιτ.

Dayummmm, look at how fast and low that Russian air defense missile is successfully destroying a Ukrainian drones over the Kursk region pic.twitter.com/e9dmxTrZaD — Son of Adam®🇬🇳🇷🇺🇵🇸 (@SatanLiveInUSA) June 1, 2023

«Ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην Κουρσκ», ανέφερε ο κ. Σταροβόιτ μέσω Telegram.

«Ζητάμε από τους κατοίκους της Κουρσκ να παραμείνουν ήρεμοι, η πόλη βρίσκεται υπό την αξιόπιστη προστασία του στρατού μας», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Consequences of ‘arriving’ at the front door of a 5-storey building in Kursk💥 pic.twitter.com/rIfyNy36ih — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) June 1, 2023

Η περιφέρεια Κουρσκ βομβαρδίζεται συχνά από ουκρανικές δυνάμεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.