Παρά τη «θολούρα» γύρω από τις ακριβείς συνθήκες, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση και διάρκεια εισβολές στα εδάφη της Ρωσίας στους 15 μήνες που πλέον διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Προερχόμενοι από την ουκρανική πλευρά των συνόρων, βόρεια του Χαρκόβου, περισσότεροι από 80 βαριά οπλισμένοι κομάντος επιχείρησαν να καταλάβουν το πρωί της Δευτέρας ρωσικά μεθοριακά χωριά στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στη δυτική Ρωσία.

Η αναταραχή κράτησε συνολικά σχεδόν 36 ώρες -αν και η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη.

Την ευθύνη για την εισβολή ανέλαβαν μαχητές, οι οποίοι δηλώνουν Ρώσοι «παρτιζάνοι», μέλη των ομάδων «Λεγεώνα για την Ελευθερία της Ρωσίας» και «Σώμα Ρώσων Εθελοντών».

Αμφότερες μάχονται στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων.

Στόχος, υποστήριξαν, ήταν να «απελευθερώσουν» τα χωριά στην περιοχή του Μπέλγκοροντ «από το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Κάτι, διακήρυξαν, που θέλουν μακροπρόθεσμα να συμβεί σε όλη τη Ρωσία.

Την επίθεση -για την οποία το Κίεβο αρνείται, ως συνήθως, κάθε ευθύνη- κάλυψαν με ενθουσιασμό Ουκρανοί δημοσιογράφοι και influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επιτέλους, υπάρχει η Λαϊκή Δημοκρατία του Μπέλγκοροντ. Πόσο περιμέναμε αυτή την ημέρα!», ανέφερε σε βίντεο στο κανάλι της στο YouTube η Ουκρανή δημοσιογράφος-blogger Γιάνια Σοκολόβα.

«Λοιπόν, Ρώσοι», λέει ειρωνικά, «σας αρέσει ό,τι συνέβη;».

Όμως ακόμη και αυτό παραμένει επί της ουσίας ασαφές.

Την δε εξουδετέρωση και εκδίωξη των «εισβολέων» από τις ρωσικές δυνάμεις, την Τρίτη, ακολούθησαν ολονύχτιες επιδρομες με drone στο Μπέλγκοροντ.

Πολίτες και στρατιωτικοί bloggers στην Ρωσία δηλώνουν έκπληξη και προβληματισμό για το πώς δεκάδες ένοπλοι κατάφεραν να περάσουν με στρατιωτικά οχήματα τα σύνορα και να εισβάλλουν στη χώρα.

Με δόση υπερβολής, ορισμένα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για «ξέφραγο αμπέλι».

Κατόπιν «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το επεισόδιο θεωρείται από την Τρίτη λήξαν.

Σκοτώθηκαν περισσότεροι από 70 «Ουκρανοί εθνικιστές», τόνισε, ενώ οι υπόλοιποι απωθήθηκαν πίσω στα ουκρανικά εδάφη.

Παρουσιάζοντας πάντως βίντεο από τον τόπο της επίθεσης, το ρωσικό υπουργείο υπογράμμισε ότι οι «εισβολείς» χρησιμοποίησαν στρατιωτικό υλικό αμερικανικής κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων μεταφοράς Humvee.

Η ίδια η Ρωσία απάντησε με επιθέσεις από ξηράς και αέρος για την εκδίωξή τους.

Οι δηλώσεις του κυβερνήτη του Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, δείχνει πόσο εκτεταμένες ήταν οι μάχες.

Οκτώ χωριά εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας. Ένας άμαχος σκοτώθηκε κατά την επιδρομή. Μια γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή κατά την απομάκρυνσή της. Εννέα άμαχοι τραυματίστηκαν.

Προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, σπίτια και δημόσια κτίρια. Ένας παιδικός σταθμός έπιασε φωτιά. Ένας αγωγός φυσικού αερίου στο Γκάιβορον τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Δεν είναι μυστικό για εμάς ότι όλο και περισσότερος εξοπλισμός παραδίδεται στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ούτε είναι μυστικό ότι ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται εναντίον του στρατού μας», υπογράμμισε.

«Δεν είναι μυστικό ότι η άμεση και έμμεση εμπλοκή των δυτικών χωρών σε αυτή τη σύγκρουση αυξάνεται μέρα με τη μέρα».

Η Δύση και το Κίεβο δηλώνουν άγνοια και αρνούνται κάθε εμπλοκή στην επίθεση στο Μπέλγκοροντ.

«Ως γενική αρχή δεν ενθαρρύνουμε ούτε διευκολύνουμε πλήγματα εντός της Ρωσίας, το έχουμε καταστήσει σαφές», τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

«Όμως όπως έχουμε επίσης πει», προσέθεσε, «εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει πώς θα διεξάγει αυτόν τον πόλεμο»…

