Η εισαγγελία της πόλης Ραβένα ξεκίνησε σήμερα έρευνα για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής Εμίλια Ρομάνια, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή το τελευταίο τριήμερο.

Σε ό,τι αφορά τον θάνατο ενός 75χρονου άνδρα, οι περίοικοι δήλωσαν ότι ζήτησαν να του παρασχεθεί άμεση βοήθεια ώστε να απεγκλωβιστεί, όμως οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν με καθυστέρηση.

6 months rain in one day in Northern #Italy Some areas saw 500 mm of rainfall in 36 hours. That is insanely off the charts. We are not watching a disaster movie – we are living through one..the greatest one. pic.twitter.com/IoSCu02YFm

