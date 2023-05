Την πόλη στην Ουκρανία από όπου προέρχονται οι καλλιτέχνες του συγκροτήματος Tvorchi, οι οποίοι συμμετείχαν στην Eurovision 2023, φαίνεται να βομβάρδισε ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Politico και άλλα διεθνή Μέσα.

Στο ρεπορτάζ του με τίτλο: «Καθώς η Σουηδία κερδίζει τη Eurovision, η Ρωσία βομβαρδίζει τη γενέτειρα της ουκρανικής συμμετοχής», το γνωστό Μέσο αναφέρεται στις αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγο πριν να βγουν στη σκηνή οι Ουκρανοί καλλιτέχνες. Σύμφωνα με αυτές, το Τερνόπιλ δέχτηκε επίθεση λίγα λεπτά πριν τραγουδήσουν τα μέλη του Tvorchi.

Το Τερνόπιλ βρίσκεται στη δυτική Ουκρανία, περίπου τρεις ώρες με το αυτοκίνητο από τα πολωνικά σύνορα.

Στο ρεπορτάζ του Politico υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έριξε τη σκιά του στον φετινό διαγωνισμό πριν αυτός ξεκινήσει αφού δεν έγινε δεκτό το αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθυνθεί στο κοινό του διαγωνισμού τραγουδιού.

Οι αναφορές για την επίθεση

Για την επίθεση στο Τερνόπιλ καταγγελία έκανε και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Right when the #Eurovision final was live, #Russia attacked the Kyiv & Ternopil regions. The last is the home region of @TvorchiBand who represented #Ukraine at the contest this year.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/s6BE7MAzxG — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 13, 2023

Russia attacked Ternopil, where @TvorchiOfficial are from, right before their performance at Eurovision.@TvorchiOfficial took this sign to show support for their hometown. We stand with Ternopil and all people in Ukraine who experienced the attack. pic.twitter.com/pswl2srymC — UNITED24.media (@United24media) May 13, 2023

The video of the explosion in Ternopil will probably go down in the annals of military history. Sounds like fuel detonation https://t.co/Ikzn50etkf pic.twitter.com/7C783X39vV — Victor vicktop55 (@vicktop55) May 14, 2023

Το μήνυμα του συγκροτήματος

«Τερνόπιλ είναι το όνομα της γενέτειράς μας, η οποία βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία, ενώ εμείς τραγουδούσαμε στη σκηνή της Eurovision για τις ατσάλινες καρδιές μας, το ακατάβλητο και τη θέλησή μας», ανέφεραν οι Tvorchi, ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελείται από τους Αντρίι Χουτσούλιακ και Τζέφρι Κένι, σε ανάρτησή τους στο Instagram μετά την εμφάνισή τους.

«Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλες τις πόλεις της Ουκρανίας που βομβαρδίζονται καθημερινά. Χάρκοβο, Ντνίπρο, Χμελνίτσκι, Κίεβο, Ζαπορίζια, Ουμάν, Σούμι, Πολτάβα, Βινίτσια, Οδησσός, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ, Χερσώνα και όλες τις άλλες. Ευρώπη, ενωθείτε ενάντια στο κακό για χάρη της ειρήνης!»

View this post on Instagram A post shared by TVORCHI (@tvorchi_official)

Οι Tvorchi ερμήνευσαν το «Heart of Steel» σε μια σκηνή που φωτιζόταν με μια ουκρανική τρίαινα, στα εθνικά χρώματα του κίτρινου και του μπλε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι μια αναφορά στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη που είχε πολιορκηθεί από τις ρωσικές δυνάμεις για εβδομάδες το 2022.

Οι διοργανωτές του ετήσιου διαγωνισμού τραγουδιού επιμένουν ότι η Eurovision «σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί ή/και να εργαλειοποιηθεί». Ωστόσο, στην πράξη οι κανόνες παρακάμπτονται, επισημαίνει το Politico.

Οι Tvorchi κατέλαβαν την έκτη θέση στον φετινό διαγωνισμό, αν και κυνηγούσαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Ουκρανίας στη Eurovision, μετά την επικράτηση της Kalush Orchestra πέρυσι.

Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, ο φετινός διαγωνισμός θα είχε φιλοξενηθεί στην Ουκρανία, ενώ σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού υπήρχαν αναφορές για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα λόγω των μαχών.