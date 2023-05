Δεκαπέντε παιδιά πνίγηκαν και η τύχη 25 άλλων αγνοείται μετά το ναυάγιο του πλεούμενου στο οποίο επέβαιναν χθες, Τρίτη, σε ποταμό στην πολιτεία Σοκότο, στη βορειοδυτική Νιγηρία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπικός αξιωματούχος.

Τα παιδιά, τα οποία προέρχονταν από το χωριό Ντουντέζι, πήγαιναν να μαζέψουν ξύλα στο δάσος στην άλλη όχθη του ποταμού Σαγκάρι, όταν το υπερφορτωμένο πλεούμενό τους ναυάγησε, δήλωσε ο διοικητικός αξιωματούχος της περιφέρειας του Σαγκάρι, ο Αλίγιου Αμπουμπάκαρ, ο οποίος επέβλεψε την επιχείρηση διάσωσης.

«Δεκαπέντε πτώματα, 13 κοριτσιών και δύο αγοριών, βρέθηκαν από τις τοπικές ομάδες διασωστών και ενταφιάσθηκαν στο χωριό», διευκρίνισε προσθέτοντας πως χθες, Τρίτη, το βράδυ δύτες συνέχιζαν να ερευνούν τον ποταμό για τα άλλα 25 παιδιά που είναι αγνοούμενα.

