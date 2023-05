Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ίμραν Χαν προφυλακίστηκε σήμερα για μια υπόθεση διαφθοράς, την επομένη της σύλληψής του, που έχει πυροδοτήσει βίαιες ταραχές σε πολλές περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα η πακιστανική κυβέρνηση να αποφασίσει την ανάπτυξη του στρατού στην επαρχία Πουντζάμπ.

«Το δικαστήριο ενέκρινε την προφυλάκιση του Ίμραν Χαν για περίοδο οκτώ ημερών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Μπουχάρι, δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού, μετά την κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία.

Η σύλληψη του Χαν έγινε μία ημέρα αφότου ο πανίσχυρος στρατός της χώρας τον επέκρινε επειδή κατηγόρησε κατ’ επανάληψη έναν υψηλόβαθμο στρατιωτικό ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του αλλά και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ότι ευθύνεται για την απομάκρυνσή του από την εξουσία, πριν από έναν χρόνο.

Βίαιες διαδηλώσεις μαίνονται μετά τη σύλληψή του χθες οδηγώντας την κυβέρνηση να δώσει το πράσινο φως για την ανάπτυξη του στρατού στην επαρχία Πουντζάμπ, την πολυπληθέστερη επαρχία στη χώρα, όπου σχεδόν 1.000 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί και 130 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

BREAKING: National public broadcaster Radio Pakistan’s building set on fire in Pakistan as chaos erupts after arrest of Imran Khan pic.twitter.com/fCqdENoGLE

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 10, 2023