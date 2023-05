Εκρηξη ακούστηκε κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), ουκρανικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε αξιωματούχος, ενώ σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και διάφορες άλλες περιοχές της χώρας.

Διεξήχθη «πυραυλική επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο Σερχίι Μπρατσούκ, εκπρόσωπος της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης στην Οδησσό, μέσω Telegram.

More shaheds over Kiev. pic.twitter.com/M0G4Xha1qz

Η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας ανακοίνωσε μέσω της ίδιας πλατφόρμας πως ενεργοποιήθηκε «η αντιαεροπορική άμυνα στα περίχωρα του Κιέβου» μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν «σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού».

⚠️ 💥Such sounds are now heard by the residents of Kherson. pic.twitter.com/Jud6t3jA9C

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 7, 2023