Εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα περιοχές της προσαρτημένης από τη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας, σύμφωνα με αναφορές ρωσικών και ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Reuters αναμεταδίδει πληροφορίες του ρωσικού καναλιού Baza στο Telegram, σύμφωνα με τις οποίες οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με τουλάχιστον 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και τουλάχιστον τρία εξ αυτών καταρρίφθηκαν πάνω από τη Σεβαστούπολη.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις σημειώθηκαν στο λιμάνι της Σεβαστούπολης και στο Σάκι, όπου υπάρχει ρωσική αεροπορική βάση.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι δεν υπήρξαν καταστροφές σε υποδομές της περιοχής.

