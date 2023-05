Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξάρθρωσαν ένα ουκρανικό «τρομοκρατικό» δίκτυο στην προσαρτημένη Κριμαία, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων και των πράξεων «δολιοφθοράς» λίγες ημέρες πριν από τους σημαντικούς στρατιωτικούς εορτασμούς της 9ης Μαΐου στη Ρωσία.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναφέρει τη σύλληψη επτά ατόμων που συνδέονται με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με την FSB, απετράπησαν επιθέσεις εναντίον του υποστηριζόμενου από τη Ρωσία κυβερνήτη της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, και άλλων αξιωματούχων.

Στην ανακοίνωση της υπηρεσίας προστίθεται ότι κατασχέθηκαν εκρηκτικά όμοια με εκείνα που χρησιμοποιηθήκαν σε επιθέσεις με στόχο σιδηροδρομικές γραμμές τον Φεβρουάριο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αξιόνοφ σε ανακοίνωσή του, το δίκτυο αυτό βρίσκεται πίσω και από τα δύο καταγγελλόμενα περιστατικά.

Χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ο Αξιόνοφ είπε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως από πίσω βρίσκεται η ουκρανική κυβέρνηση.

