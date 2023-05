Ο επικεφαλής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρίας Wagner ζήτησε σήμερα Σάββατο από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας να εμπιστευθεί στους στρατιώτες του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ τις θέσεις της στην ουκρανική πόλη Μπαχμούτ, την οποία ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει σύντομα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη πυρομαχικών.

«Σας ζητώ να εκδώσετε διαταγή μάχης για τη μεταβίβαση, πριν από τα μεσάνυχτα της 10ης Μαΐου, θέσεων της εταιρίας Wagner σε μονάδες του τάγματος Αχμάτ στην πόλη Μπαχμούτ και στα περίχωρά της», δήλωσε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, σε επιστολή την οποία δημοσιοποίησε η υπηρεσία Τύπου του και απευθύνεται στον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο επικεφαλής της Βάγκνερ λέει ότι έκανε το αίτημα αυτό «λόγω μακράς έλλειψης πυρομαχικών», κατηγορώντας το γενικό επιτελείο στρατού ότι προμήθευσε μόνο το 32% των πυρομαχικών που έχει ζητήσει από τον περασμένο Οκτώβριο.

Prigozhin published a report to Shoigu with a request to hand over the positions of the «Wagner» PMC in Bakhmut to the Kadyrovites from May 10. pic.twitter.com/uBsjTrlU7W

— NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2023