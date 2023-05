Οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Μπέλγκοροντ στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αγωγό αερίου και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης καθώς και σε μια κατοικία στο χωριό Σπονταριούσινο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής.

Belgorod region, Ruzzia ❗

A fire broke out in Stary Oskol early this morning. They reported that car tires were on 🔥 🤔

Hot season 👙🤙 pic.twitter.com/vIv2N29TaK

