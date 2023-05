Για νέο έγκλημα πολέμου κατηγορεί η Ουκρανία τη Ρωσία. Το Κίεβο, με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας, σημειώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ρίχνουν βόμβες λευκού φωσφόρου στην Μπαχμούτ, όπου διεξάγεται μια από τις σκληρότερες και φονικότερες μάχες του πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα, κρίνοντας από το βίντεο, ο λευκός φώσφορος έχει σκεπάσει ολόκληρη την περιοχή.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.

📷 @SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023