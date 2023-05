Η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει στενές φιλίες – και πολυάριθμες οικογενειακές σχέσεις – με βασιλικές οικογένειες σε όλη την Ευρώπη.

Η στέψη του βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου Γ’ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ευρωπαϊκών βασιλικών προσώπων μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ιστορικά, η σύμβαση υπαγόρευε ότι κανένας άλλος βασιλέας δεν θα παρευρισκόταν στη στέψη ενός Βρετανού μονάρχη. Όμως ο Κάρολος και η Καμίλα έχουν απευθύνει προσκλήσεις σε φίλους και συγγενείς τους από βασιλικές οικογένειες σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο — μονάρχες και βασιλείς από την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή έφτασαν στο Λονδίνο για να λάβουν μέρος στην τελετή.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ξεχώρισαν η Σαρλίν του Μονακό -o πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος βασιλιάς που επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη στέψη του Βασιλιά Καρόλου, έφτασε στο Αββαείο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Σαρλίν, ενώ πρόκειται για μια σπάνια κοινή τους εμφάνιση, δύο χρόνια αφού η πριγκίπισσα Σαρλίν επέστρεψε από τη Νότια Αφρική, μετά τη νοσηλεία της.

The Royal Family begins to arrive at Westminster Abbey.

The Duke of Sussex arrives with Princess Beatrice and Princess Eugenie pic.twitter.com/JnJIgyVQkY

— Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 6, 2023