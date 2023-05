Ο 63χρονος πρίγκηπας Άντριου, επισήμως ο Δούκας της Υόρκης, είναι το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ και ο δευτερότοκος γιος της. Τον Νοέμβριο του 2019 αποκαλύφθηκε η στενή φιλική σχέση του με τον ελευθέριο, καταδικασθέντα και εν τέλει αυτόχειρα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ εναντίον του Άντριου προσωπικά στράφηκε η Βιρτζίνια Τζιούφρι. Η οποία μήνυσε τον Άντριου για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Prince Andrew is a disgrace. Pass it on. pic.twitter.com/gcBiirj27x

Το «σκάνδαλο Άντριου» προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του μοναρχικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας και σχεδόν συνέπεσε με τη διάρρηξη των σχέσεων ανάμεσα στον πρίγκηπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και την υπόλοιπη οικογένεια. Ο πρίγκιπας Άντριου ενεπλάκη σε μια μακροχρόνια απόπειρα να περιορίσει τη ζημιά, αποζημιώνοντας εξωδίκως το φερόμενο ως θύμα του.

Prince Andrew of Nonceville is driven to the back entrance of Westminster Abbey, reserved for family embarrassments. #Coronation pic.twitter.com/YoImdWYWcd

