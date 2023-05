Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, φαίνεται πως είναι ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το άρθρο – κόλαφο του Economist, που λίγο πριν τις εκλογές στην Τουρκία, κάνει λόγο για έξωση του σουλτάνου και αποθεώνει τον αντίπαλό του.

Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό, ενδεχόμενη επικράτηση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στις προεδρικές εκλογές της 14ης Μαΐου, θα αποτελέσει μήνυμα επικράτησης της «γνήσιας Δημοκρατίας» απέναντι σε σύγχρονες προσπάθειες υπονόμευσής της από πλευράς σύγχρονων αυταρχικών ηγετών.

Μάλιστα το βρετανικό περιοδικό είχε αφιερώσει και το εξώφυλλό του στο θέμα. Ο τίτλος ήταν: «Οι πιο σημαντικές εκλογές του 2023», ενώ εκεί τονιζόταν: «Πρέπει να φύγει, σώστε την δημοκρατία», ενώ καλούσε τους πολίτες της Τουρκίας να πάνε να «ψηφίσουν».

The defeat of Recep Tayyip Erdogan would have global consequences—and show democrats everywhere that strongmen can be beaten https://t.co/bHPEstl69d pic.twitter.com/tMjhj2Wa1P

— The Economist (@TheEconomist) May 4, 2023