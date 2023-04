Ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα fitness, ποζάροντας για πολλά γνωστά περιοδικά, ενώ ήταν παντρεμένη με τον σταρ του Baywatch Jeremy Jackson. H εικόνα της Loni Willison δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό της εαυτό.

Είναι εδώ και λίγες ώρες που κάνουν τον γύρο του κόσμου οι εικόνες της Loni Willison να ψάχνει για φαγητό στα σκουπίδια, σοκάροντας τους πάντες.

Η 39χρονη Loni Willison μετά και τον χωρισμό της από τον Jeremy Jackson το 2014 είναι άστεγη και ζει στους δρόμους του Λος Άντζελες.

Η ζωή της από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας άλλαξε ριζικά. Οι κάμερες την απαθανάτισαν τη στιγμή που έψαχνε για φαγητό σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Μια τεράστια μεταμόρφωση για το άλλοτε εντυπωσιακό μοντέλο που κοσμούσε γνωστά περιοδικά γυμναστικής και περπατούσε στο κόκκινο χαλί.

Άρχισε να καταρρέει μετά τον χωρισμό της από τον ηθοποιό Jeremy Jackson, γνωστός για τον ρόλο του Hobie Buchannon στη θρυλική σειρά Baywatch, το 2014.

Loni Willison’s…: ex-fitness model-turned-addict rummages dumpster.

“I haven’t spoken to Jeremy. I don’t want to speak to my friends, I’m doing just fine,” she told the Sun.

“I don’t want anyone to help me.” #mentalhealth #meth #domesticviolence #trash https://t.co/v7c0bWglhH

