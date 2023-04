Ένας οδηγός σχολικού λεωφορείου σε μια μικρή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζει κατηγορίες για παιδική κακοποίηση, μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που τoν δείχνει να πατάει επίτηδες τα φρένα του λεωφορείου, προκειμένου… να δώσει ένα μάθημα στα παιδιά που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία τόσο στους γονείς όσο και στις αρχές.

Το βίντεο δείχνει τoν οδηγό να πατάει ξαφνικά τα φρένα, με αποτέλεσμα τα παιδιά που επέβαιναν στο λεωφορείο να πέφτουν μπροστά στις θέσεις τους. Ο οδηγός ακούγεται να λέει: «Αυτό συμβαίνει όταν δεν με ακούτε».

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν σοκ και θυμό για τη συμπεριφορά του οδηγού. Η τοπική σχολική περιφέρεια εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει το περιστατικό και υπόσχεται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Ο οδηγός τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα από την εργασία της και ξεκίνησε έρευνα.

Video shows school bus driver intentionally slamming brakes to teach kids a lesson. The driver is now being charged with child abuse. pic.twitter.com/wqko4bi9O7

— Daily Loud (@DailyLoud) April 21, 2023