Αν και η αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου έχει ήδη ξεκινήσει, οι Βρετανοί δεν φαίνεται να… τρελαίνονται για την τελετή καθώς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ευθαρσώς ότι δεν τους ενδιαφέρει!

Λαμβάνοντας τυπικά τα ηνία της βασιλείας, ο Βασιλιάς Κάρολος, θα στεφθεί το Σάββατο 6 Μαΐου σε επίσημη τελετή και θα ακολουθήσουν τιμητικές εκδηλώσεις για τρεις ημέρες.

Η τελευταία τελετή ενθρόνισης στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αυτή της Βασίλισσας Ελισάβετ το 1953. Εκτιμάται ότι 3 εκατ. άνθρωποι κατέβηκαν τότε στους δρόμους του Λονδίνου για να παρακολουθήσουν την πομπή από το Μπάκιγχαμ.

Στην ερώτηση «Πόσο σας ενδιαφέρει η επικείμενη στέψη του βασιλιά Καρόλου;» το 64% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση του YouGov, απάντησε «όχι πολύ» ή «καθόλου».

Αυτές οι αντιδράσεις για βασιλικές εκδηλώσεις δεν είναι ασυνήθιστες καθώς σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας το 2022 το 56% είχε δηλώσει ότι «δεν κάνει και μάλλον δεν θα κάνει σχέδια» για τον εορτασμό του πλατινένιου ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Τον Δεκέμβριο του 2022, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι σκοπεύουν να… σνομπάρουν την πρώτη χριστουγεννιάτικη ομιλία του βασιλιά Καρόλου.

«Σε πρώτη ανάγνωση, τα αποτελέσματα αυτά είναι απογοητευτικά για το Παλάτι. Ωστόσο, απομένουν λίγο περισσότερες από τρεις εβδομάδες για τη στέψη και υπάρχει αρκετός χρόνος για να αλλάξει το κλίμα» λέει στο Newsweek ο ειδικός επί βασιλικών θεμάτων, Richard Fitzwilliams.

«Καλό είναι τέτοιες απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις να αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό γιατί οι Βρετανοί δίνουν πάντα βροντερό «παρών» σε εκδηλώσεις και τελετές του Παλατιού και αν δεν τους ενδιαφέραν τα βασιλικά θέματα δεν θα υπήρχε τέτοια κάλυψη στον Τύπο και την τηλεόραση» εξηγεί.

Σπάζοντας την παράδοση, ο βασιλιάς Κάρολος και σύζυγος του Βασιλιά Καμίλα θα βγουν από το παλάτι του Μπάκιγχαμ με μία ιππήλατη, επιχρυσωμένη μαύρη άμαξα με διαμάντια που είχε χρησιμοποιηθεί για την 60η επέτειο της βασίλισσας Ελισάβετ στην μοναρχία.

Η άμαξα διαθέτει θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα και ένα σύστημα ανάρτησης που θα προσφέρει μια πιο άνετη βόλτα. Η πομπή των δύο χιλιομέτρων που θα κάνει ο βασιλιάς Κάρολος μέχρι το Αβαείο του Γουέστμινστερ θα είναι πιο σύντομη από εκείνη που είχε κάνει η βασίλισσα Ελισάβετ στη δική της τελετή στέψης.

