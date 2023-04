Η Ρωσία προχώρησε χθες, Τρίτη, στη δοκιμαστική εκτόξευση ενός «προηγμένου» διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, μερικές εβδομάδες αφού ανακοίνωσε την αναστολή της συμμετοχής της στη συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού που έχει συνυπογράψει με τις ΗΠΑ.

Μια μονάδα «μάχης εκτόξευσε με επιτυχία ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM)» από το πεδίο δοκιμών Καπούστιν Γιάρ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Η κεφαλή δοκιμής του πυραύλου έπληξε έναν εικονικό στόχο στο πεδίο εκπαίδευσης του Σάρι Σαγκάν (Δημοκρατία του Καζακστάν)», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρινίζεται ο τύπος του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε.

BREAKING- Russia tests Intercontinental Ballistic Missile, its Warhead hits target nearly 2000Km away in Kazakhstan

On April 11, 2023, Russian Strategic Forces successfully launched an ICBM from the #Kapustin Yar test site in the Astrakhan Region.

The purpose of the launch was… pic.twitter.com/nJALv1o2Sx

— EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) April 12, 2023