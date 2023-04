Τα τελευταία χρόνια η Nestlé Ελλάς έχει πραγματοποιήσει άλματα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Το ήδη πλούσιο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο διευρύνθηκε περαιτέρω για να χωρέσει και μια ενδιαφέρουσα γκάμα φυτικών προϊόντων, οι συσκευασίες της επανασχεδιάστηκαν με στόχο να είναι ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες έως το 2025, τα δυο εργοστάσιά της (του καφέ στα Οινόφυτα και του φυσικού μεταλλικού νερού ΚΟΡΠΗ στη Βόνιτσα) βελτιώνουν διαρκώς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ενώ η εταιρεία προνόησε και για την ανάπτυξη δομών ανακύκλωσης, όπως το σύστημα της Nespresso για την ανακύκλωση καψουλών. Και κάπως έτσι, η ένταξη της εταιρείας για δεύτερη συνεχή χρονιά στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» ήταν κάθε άλλο παρά αναπάντεχη.

Μια σημαντική διάκριση

Η ένταξη στις The Most Sustainable Companies in Greece αποτελεί μια σημαντική διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει τους άθλους που έχει πραγματοποιήσει η Nestlé Ελλάς αξιοποιώντας τη γνώση, τη δυναμική και τους πόρους της για να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία, να πρωτοπορήσει, αλλά και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών, που πλέον τοποθετούν την προστασία του περιβάλλοντος ψηλά στις προτεραιότητές τους.

Οι εταιρείες που αναδεικνύονται ανάμεσα στις πλέον βιώσιμες της χώρας περνούν από αυστηρή αξιολόγηση βάσει των επιχειρηματικών τους επιδόσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως ορίζονται από τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση). Η αξιολόγηση, μάλιστα, δεν σταματά στις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσει η εκάστοτε εταιρεία σε αυτούς τους νευραλγικούς τομείς, αλλά προκύπτει μέσα από τη συστημική παρακολούθηση της επίδρασής της, μέσα από πολιτικές, διαδικασίες και συγκεκριμένους δείκτες.

Τόσο η αξιολόγηση όσο και η κατάταξη των επιχειρήσεων στις The Most Sustainable Companies in Greece πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον εξειδικευμένο οργανισμό QualityNet Foundation, και έχει στόχο την αναγνώριση των εταιρειών που αποτελούν πρότυπο και διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Προϋπόθεση ανάπτυξης

Σχολιάζοντας τη νέα διάκριση της Nestlé Ελλάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Εμμανουηλίδης ανέφερε: «Για εμάς, η υιοθέτηση των ESG κριτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εταιρείας με τρόπο που απαντά όχι μόνο στις δικές μας προτεραιότητες, αλλά και στις προτεραιότητες της κοινωνίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων. Προκλήσεις που είναι κοινές για όλους, όπως διαπιστώσαμε με τον πιο εμφατικό τρόπο τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και που βεβαίως έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές. Και στις μεγάλες αλλαγές, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και θεσμών είναι απολύτως απαραίτητη, όπως και η εφαρμογή πρακτικών και πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης που θα καλλιεργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Είμαστε υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά η Nestlé Ελλάς ανήκει στις επιχειρήσεις – πρότυπα που διαμορφώνουν τον χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα».

Σταθερά βήματα προς ένα καλύτερο μέλλον

Η εισαγωγή νέων προϊόντων και ο επανασχεδιασμός συσκευασιών είναι μόνο ένα μικρό μέρος της ιστορίας του μετασχηματισμού της Nestlé Ελλάς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων προϋποθέτει επενδύσεις και ευρείες αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα, οι οποίες είναι εφικτές μόνο μέσα από την κοινή προσπάθεια του συνόλου των ανθρώπων της, από τους CEO μέχρι τους εργαζομένους των εργοστασίων.

Γνωρίζοντας καλά πως οι άνθρωποί της αποτελούν το σημαντικότερό της εφόδιο στην πορεία προς ένα πιο πράσινο μέλλον, η εταιρεία φροντίζει για τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που στηρίζεται στον σεβασμό, τις ίσες ευκαιρίες, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Ταυτόχρονα, προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή κατάληξη αυτής της σύνθετης διαδικασίας, η Nestlé Ελλάς καθιστά προτεραιότητές της τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία, τη συνεργασία και τον γόνιμο διάλογο σε κάθε στάδιο του μετασχηματισμού της. Δίνοντας έμφαση στις καλές πρακτικές από όλους τους κλάδους, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, η εταιρεία πραγματοποιεί με γοργούς ρυθμούς τα απαραίτητα βήματα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Μάθετε περισσότερα για τις περιβαλλοντικές δράσεις της Nestlé Ελλάς.