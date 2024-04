Φέτος απολαμβάνουμε τις πασχαλινές αγορές και επωφελούμαστε με Go For More πόντους από την Εθνική Τράπεζα

Καθώς πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στην έναρξη του φετινού Πάσχα, οι περισσότεροι έχουμε μπει σε μία διαδικασία αναζήτησης των πασχαλινών δώρων που θα χαρίσουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Όχι μόνο στα βαφτιστήρια που τέτοιες μέρες κάθε χρόνο έχουν την τιμητική τους, αλλά στους φίλους και τους συγγενείς που θα ανοίξουν τα σπίτια τους για τα εορταστικά γλέντια στα οποία είμαστε καλεσμένοι.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν φέτος έχουμε αναλάβει εμείς χρέη οικοδεσπότη, τότε σίγουρα έχουμε ξεκινήσει την πυρετώδη προετοιμασία για το πασχαλινό τραπέζι, το τραπέζι που φέρνει κοντά τους ανθρώπους που αγαπάμε. Το ερώτημα είναι, βέβαια, πού θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για να φέρουμε χαρά και χαμόγελα στους αγαπημένους μας, είτε είμαστε καλεσμένοι, είτε οικοδεσπότες;

Σίγουρα, δεν θα τα βρούμε όλα σε έναν προορισμό, όμως, ένα είναι το πρόγραμμα το οποίο θα μας επιβραβεύσει και με το παραπάνω για τις αγορές μας. Φυσικά, αυτό δεν είναι άλλο από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο έως και τις 4 Μαΐου μας επιτρέπει να κερδίζουμε περισσότερα, κάνοντας τις πασχαλινές αγορές μας.

Για παράδειγμα, αν έχουμε τη χαρά και την τύχη να είμαστε νονοί ενός παιδιού το οποίο ανυπομονεί να λάβει από εμάς το πασχαλινό του πακέτο, είναι στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, θα βρούμε αμέτρητες επιλογές σε λαμπάδες και παιχνίδια! Δεν έχει σημασία να θα επισκεφθούμε ένα φυσικό κατάστημα Μουστάκας ή το moustakastoys.gr, αφού όπως και αν αποφασίσουμε να πραγματοποιήσουμε τις αγορές μας, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζουμε το 10% της αξίας των συναλλαγών μας σε Go For More πόντους.

Μάλιστα, αν μαζί με τη λαμπάδα και το παιχνίδι, θέλουμε να προσφέρουμε στο βαφτιστήρι μας και ένα ζευγάρι παπούτσια, όπως επιβάλλει το έθιμο, έχει σημασία να γνωρίζουμε πως στα φυσικά καταστήματα Intersport ή και στο www.intersport.gr θα βρούμε τα πιο στυλάτα sneakers και αθλητικά είδη. Πληρώνοντας με μία πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, θα κερδίζουμε το 10% της αξίας των συναλλαγών μας σε Go For More πόντους.

Το ίδιο ισχύει και αν αποφασίσουμε να προσφέρουμε υπέροχα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης σε κάποια από τα αγαπημένα μας πρόσωπα ή στον εαυτό μας! Πραγματοποιώντας μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα Hondos Center ή εναλλακτικά, στο hondoscenter.com και ολοκληρώνοντας τις αγορές μας με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, θα κερδίσουμε το 10% της αξίας των συναλλαγών μας σε Go For More πόντους.

Όσο για εμάς που σχεδιάζουμε κάποια πασχαλινή απόδραση, το Go For More της Εθνικής Τράπεζας έχει προνοήσει. Διότι, αν προμηθευτούμε τα καύσιμα κίνησης από επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ και χρησιμοποιήσουμε πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για τη συναλλαγή μας, θα κερδίσουμε 5% της αξίας των συναλλαγών μας σε Go For More πόντους. Βέβαια, αν θέλουμε να ταξιδέψουμε ακόμη πιο μακριά, χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες της Εθνικής για αγορά εισιτηρίου της AEGEAN και της Olympic Air, και πρόσθετων υπηρεσιών, όπως επιλογή θέσης, fast track και αποσκευές, επωφελούμαστε με 5% της αξίας της συναλλαγής σε Go For More πόντους.

Φυσικά, το Go For More έχει προβλέψει και για το πασχαλινό τραπέζι, το οποίο θα γίνει ακόμα πιο λαχταριστό με προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Πραγματοποιώντας τις αγορές μας έως και τις 4 Μαΐου στα σούπερ μάρκετ Μασούτης ή στο masoutis.gr επωφελούμαστε με κέρδος 5% της αξίας των αγορών μας σε Go For More πόντους, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να απολαύσουμε στο έπακρο τις πασχαλινές αγορές και να βγούμε κερδισμένοι από αυτές, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να… Go For More με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μπορούμε να επισκεφθούμε το nbg.gr