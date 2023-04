Τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου από την Συρία προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, έπειτα από παρόμοια εκτόξευση ρουκετών από τον Λίβανο τις τελευταίες ημέρες και εν μέσω της αυξανόμενης βίας στη Μέση Ανατολή.

Μία από τις ρουκέτες «έπεσε σε ένα έρημο μέρος στο νότιο τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν», ανέφερε ο στρατός σε σύντομη ανακοίνωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ έχει προσαρτήσει την συγκεκριμένη περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στην περιοχή αυτή.

3 rockets were launched from Syria into Israel a short while ago. 1 of them crossed into Israeli territory and landed in the southern Golan Heights.

No interceptors were launched in accordance with policy.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2023