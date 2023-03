Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε αστυνομική επιχείρηση σε μια φαβέλα κοντά στο Ρίο ντε Ζανέιρο και μεταξύ αυτών ήταν ο αρχηγός μιας συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών που δρα στη βόρεια Βραζιλία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η επιχείρηση στο Σαλγκουέιρο, που βρίσκεται στο Σάο Γκονσάλο, ένα υποβαθμισμένο προάστιο του Ρίο, είχε ως στόχο τη σύλληψη μελών της Κομάντο Βερμέλιο, της Πολιτείας Παρά, που είχαν βρει καταφύγιο εκεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος G1 έκανε λόγο για 11 νεκρούς, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αυτόν τον αριθμό.

Onze suspeitos morreram e duas mulheres ficaram feridas durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação da CORE e do BOPE conta com o apoio da Polícia Civil do Pará, já que os alvos são criminosos que migraram do estado do Norte do País. pic.twitter.com/KRxoSY3REw

— RJ News Informe (@RJNewsInformeRJ) March 23, 2023