Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις και το κατασκοπευτικό λογισμικό φέρνουν στην επιφάνεια οι New York Times.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, υπό την παρακολούθηση της EYΠ και στο στόχαστρο του παράνομου λογισμικού Predator, βρέθηκε η πρώην μάνατζερ πολιτικής κυβερνοασφάλειας της Meta και μέλος στο ευρωπαϊκό κέντρο του αμερικανικού think tank Atlantic Council, Άρτεμις Σίφορντ.

Πλήρη άγνοια για το ζήτημα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στο MEGA.

«Όχι δεν γνωρίζω κάτι για αυτό. Δεν μου φαίνεται να έχει βάση αυτό. Οτιδήποτε έχει σχέση με τα παράνομα λογισμικά δεν έχει καμία σχέση με καμία επίσημη ελληνική αρχή. Δεν μου φαίνεται να είναι πολύ πιθανό να είναι διαβλητή η πλατφόρμα του εμβολίου», πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα των New York Times γράφει τα εξής:

H ελληνο-αμερικανίδα υπήκοος, που εργαζόταν στην Meta, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα, τέθηκε υπό την παρακολούθηση της ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για διάστημα ενός έτους και χακαρίστηκε με ένα ισχυρό εργαλείο κυβερνοκατασκοπείας, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβαν οι New York Times και αξιωματούχοι με γνώση της υπόθεσης.

Η αποκάλυψη είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση Αμερικανού πολίτη, που στοχοποιείται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την προηγμένη τεχνολογία κατασκοπείας, η χρήση της οποίας έχει γίνει αντικείμενο διευρυνόμενου σκανδάλου στην Ελλάδα.

Και αποδεικνύει ότι η παράνομη χρήση spyware εξαπλώνεται πέρα από την εκμετάλλευση της από αυταρχικές κυβερνήσεις εναντίον προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, και έχει αρχίσει να παρεισφρέει στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, παγιδεύοντας ακόμα και έναν ξένο υπήκοο που εργάζεται για μια μεγάλη παγκόσμια εταιρεία.

