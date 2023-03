Η πόλη του Φωτός, με 34,5 εκατομμύρια τουρίστες το 2022, είναι θύμα του κινήματος διαμαρτυρίας για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που επιχειρεί η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν και περιλαμβάνει την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Στην πόλη με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, η απεργία των υπηρεσιών αποκομιδής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος λερώνει τους τουριστικούς περιπάτους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής, από τις 11 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η απεργία – περίπου 4.000 τόνοι σκουπιδιών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Παρισιού.

Garbage bins are overflowing and bags line the streets of Paris as workers continue to strike over pension reform. As of March 11, approx 4k tons of trash were awaiting collection, a spokesperson for the Paris mayor’s office said. pic.twitter.com/3MThAnL8HL

— NowThis (@nowthisnews) March 14, 2023