Η πλατφόρμα streaming Amazon Prime Video αποφάσισε να καθυστερήσει την κυκλοφορία του τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς δράσης «Citadel» ως ένδειξη σεβασμού προς το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Ο λόγος της απόφασης ήταν ένα πλάνο του τρέιλερ που δείχνει ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σημειώνεται πως ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει σήμερα, Τετάρτη 1 Μαρτίου.

Την είδηση μετέδωσε το Variety, και την επιβεβαίωσε η Ινδή ηθοποιός Πριγιάνκα Τσόπρα, η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά.

Σε ενημέρωσή της προς τους δημοσιογράφους το πρωί της Τετάρτης, η Amazon Prime Video είπε: «Από σεβασμό προς τη διεθνή μας κοινότητα και λόγω [των] καταστροφικών έκτακτων ειδήσεων από την Ελλάδα, αναβάλλουμε με σεβασμό να κοινοποιήσουμε το επίσημο τρέιλερ του «Citadel»».

Η Amazon διευκρίνισε ότι θα κοινοποιήσει μια νέα ημερομηνία κυκλοφορίας του τρέιλερ τις επόμενες ημέρες.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί εκτός από την Ινδή σταρ του Bollywood και ο Ρίτσαρντ Μάντεν, γνωστός από το Game of Thrones, αλλά και τους Eternals της Marvel.

