Πτήσεις εσωτερικού της Ρωσίας με προορισμό την Αγία Πετρούπολη επιστρέφουν σήμερα στα αεροδρόμια από τα οποία αναχώρησαν, σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου FlightRadar24.

Όλες οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Πούλκοβα της Αγίας Πετρούπολης ανεστάλησαν προσωρινά, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, καθώς ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εντοπίστηκε στην περιοχή ιπτάμενο αντικείμενο η ταυτότητα του οποίου είναι άγνωστη, πιθανόν τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο δήμος της Αγίας Πετρούπολης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, ανέφερε μέσω Telegram πως όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν ως τουλάχιστον τις 12:00 (τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας). Δεν διευκρίνισε τον λόγο.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Πούλκοβα θα παραμείνει κλειστός ως τις 13:20 (12:20), επικαλούμενο πηγή που δεν κατονόμασε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Baza, που το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει, ιπτάμενο αντικείμενο «άγνωστης ταυτότητας» εντοπίστηκε στην περιοχή και απογειώθηκαν εσπευσμένα καταδιωκτικά για αναγνώριση ή/και αναχαίτιση.

Την ίδια πληροφορία μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μεταξύ άλλων, πέντε πτήσεις που είχαν αναχωρήσει από τη Μόσχα για την Αγία Πετρούπολη έκαναν αναστροφή και επέστρεφαν στην πρωτεύουσα στις 11:00 (τοπική ώρα· στις 10:00 ώρα Ελλάδας), αφού αρχικά έκαναν κύκλους, σύμφωνα με δεδομένα που αναρτήθηκαν στον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου φαίνεται πως επηρεάζει επίσης πτήσεις προς τον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ, που πρέπει να διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Αγίας Πετρούπολης.

Several St. Petersburg bound flights have turned around and are diverting. According to media reports unidentified objects have been spotted in the airspace around St. Petersburg. pic.twitter.com/YxldKYyv6n

— Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2023