Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την ανατολική Τουρκία το πρωί της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα νότια της Μαλάτια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στις γύρω επαρχίες.

Πάντως σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD) ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 Ρίχτερ.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.7 || 12 km S of #Malatya (#Turkey) || 3 min ago (local time 12:04:50). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/vVz68M8iKS

— EMSC (@LastQuake) February 27, 2023