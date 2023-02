Τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από την ισχυρή έκρηξη μετά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας που μετέφερε επικίνδυνα χημικά στην πόλη Ανατολική Παλαιστίνη του Οχάιο.

Συνέπεια του ατυχήματος ήταν οι κάτοικοι αρχικά να κλειστούν στα σπίτια τους και αργότερα να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή υπό το φόβο δηλητηρίασης από το τοξικό νέφος που προκλήθηκε μετά την φωτιά.

Όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αυτή τη στιγμή εκδηλώνουν προβλήματα με την υγεία τους, όπως πονοκεφάλους, δερματικά εκζέματα και κόπωση.

Στο σημείο αυτό έρχεται η στήριξη της Αμερικανίδας ακτιβίστριας, Έριν Μπρόκοβιτς, η οποία στο παρελθόν είχε ξεσκεπάσει ένα περιβαλλοντικό σκάνδαλο.

Το Σάββατο 25/2 σε βίντεο που ανήρτησε η ίδια αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 2.500 κάτοικοι βρέθηκαν στην συγκέντρωση που διοργάνωσε για να ενημερωθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και μια τεράστια αποζημίωση.

«Αισθάνομαι την αγωνία σας, αισθάνομαι την απογοήτευσή σας. Δεν είστε μόνοι. Σε κάθε κοινότητα στην οποία έχω απευθυνθεί, μου έχει δοθεί η ίδια απάντηση. Θα σας πουν ότι είναι εντάξει, ότι είστε ασφαλείς, αλλά δεν είναι εντάξει. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στα 30 χρόνια μου», είπε σε περίπου 400 άτομα στην κεντρική αίθουσα και σε εκατοντάδες ακόμη που παρακολουθούσαν ζωντανή μετάδοση στο γυμναστήριο.

«Σας παρακαλώ να είστε σε επαγρύπνηση, να κρατήσετε το έδαφός σας. Θα σας δώσουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε, κάποιες από αυτές μπορεί να μην θέλετε να ακούσετε και να σας τρομάξουν. Αλλά όσο περισσότερα γνωρίζετε, τόσο καλύτερα μπορείτε να προετοιμαστείτε καθώς προχωράμε μπροστά … Δεν υπάρχει γρήγορη λύση ή γλυκιά απάντηση, αυτό θα είναι ένα μακρύ παιχνίδι. Μην αφήσετε αυτό που συνέβη εδώ να σας διχάσει. Δεν είναι το πρώτο μου ροντέο. Πρέπει να ενωθείτε και να προστατέψετε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.

The turnout far exceed expectations. A packed house, a packed overflow location and 5k streaming participants. Just an amazing spirit.

This town is so inspiring and together I believe they can accomplish anything. https://t.co/f3wSKhMODq

— Erin Brockovich (@ErinBrockovich) February 25, 2023