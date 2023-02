Σχεδόν 26 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί από τους σεισμούς που συγκλόνισαν αυτή την εβδομάδα την Τουρκία και την Συρία, όπου δεκάδες μονάδες υγείας υπέστησαν ζημιές, ανακοίνωσε το Σάββατο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), απευθύνοντας έκκληση για χρηματοδότηση.

Ο ΠΟΥ ζητεί έκτακτη οικονομική βοήθεια, ύψους 42,8 εκατομμυρίων δολαρίων, για την κάλυψη των άμεσων υγειονομικών αναγκών.

Νωρίτερα την εβδομάδα αυτή, ο ΠΟΥ, ο οποίος αποδέσμευσε ήδη 16 εκατομμύρια δολάρια από το ταμείο έκτακτης ανάγκης που διαθέτει, είχε υπολογίσει σε 23 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να είναι εκτεθειμένοι μετά τους σεισμούς και την καταστροφή που προκάλεσαν.

Σήμερα, ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 26 εκατομμύρια – 15 εκατομμύρια στην Τουρκία και σχεδόν 11 εκατομμύρια στην Συρία.

Μεταξύ αυτών, περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι, από τους οποίους σχεδόν 350.000 ηλικιωμένοι και περισσότερα από 1,4 εκατ. παιδιά.

Στην Τουρκία, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι περισσότερα από 4.000 κτίρια κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια των σεισμών και ότι 15 νοσοκομεία υπέστησαν μερικές ή μεγάλες ζημιές.

Στη Συρία, όπου το σύστημα υγείας έχει ήδη γονατίσει από τα 12 χρόνια πολέμου, τουλάχιστον 20 μονάδες υγείας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νοσοκομείων, υπέστησαν ζημιές.

Arrived in Aleppo, #Syria, with additional health supplies to help people across the country.

I’m heartbroken to see the conditions survivors are facing – freezing weather and extremely limited access to shelter, food, water, heat and medical care. pic.twitter.com/2xZ97Azs7i

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 11, 2023