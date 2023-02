Ενοχλημένη εμφανίζεται η κυβέρνηση του Κιέβου μετά την ανακοίνωσε της αμερικανικής SpaceX ότι εμποδίζει τις ουκρανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία Starlink για να καθοδηγούν επιθέσεις με drone κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Η Γκουίν Σότγουελ, πρόεδρος της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Starlink, το οποίο προσφέρει στην Ουκρανία δορυφορική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, δεν μπορεί να «μετατραπεί σε όπλο».

Αντιδρώντας, ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέκρινε την απόφαση της SpaceX με ανάρτησή του στο Twitter, το οποίο επίσης ανήκει στον Μασκ.

A year of 🇺🇦 resistance & companies have to decide:

-Either they are on the side of 🇺🇦 & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.

-Or they are on RF’s side & its «right» to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023