Ισχυρή φωτιά ξέσπασε στο λιμάνι του Ισκεντερούν, μετά τον φονικό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα στην Τουρκία. Το Ισκεντερούν είναι μία από τις πολλές περιοχές που χτύπησε ο Εγκέλαδος των 7.7 Ρίχτερ προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και ζημιές.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται στον αέρα, με τη φωτιά να προέρχεται από τον χώρο που είναι στοιβαγμένα εκατοντάδες κοντέινερ.

Σημειώνεται πως η φωτιά ξέσπασε μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, ωστόσο σύμφωνα με το Reuters εξαρχής ξεκάθαρο τι καιγόταν και τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν ακόμη άγνωστα.

A massive fire started in the port of Iskenderun in Turkey after an earthquake, the flames quickly spread among hundreds of shipping containers, the Sabah newspaper pic.twitter.com/jwptNKOUDj

