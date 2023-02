Αφού επικρίθηκε στο παρελθόν για την κατασκευή πολύ λεπτών και υπερβολικά σεξουαλικών δειγμάτων, η εταιρεία έχει πλέον δημιουργήσει μια πιο ποικιλόμορφη γκάμα, αφορώντας διάφορες κοινωνικές ομάδες ανθρώπων. Η σειρά της εταιρείας παιχνιδιών για τη μικρή αδελφή της Barbie, την Chelsea, θα παρουσιάσει μια νέα προσθήκη μιας κούκλας που θα χαρακτηρίζεται από καμπυλότητα στη σπονδυλική στήλη και θα φέρει αφαιρούμενο στήριγμα πλάτης, σαν τα άτομα με σκολίωση.

Η ομάδα της Mattel συνεργάστηκε στενά με τον Dr. Luke Macyszyn, πιστοποιημένο νευροχειρουργό και ειδικό στις σύνθετες διαταραχές της σπονδυλικής στήλης των παιδιών, ο οποίος συμβούλευσε τους σχεδιαστές καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της κούκλας.

Η κούκλα 15 εκατοστών φοράει ροζ φόρεμα και έχει αφαιρούμενο πράσινο στήριγμα πλάτης, λευκά παπούτσια και καστανά μαλλιά.

Barbie doll maker Mattel has made history by unveiling its first doll with scoliosis. https://t.co/NcoxzuHPHs pic.twitter.com/M4UWVuVEyg

— STV News (@STVNews) January 31, 2023