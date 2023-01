Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς μετά την απόφαση της Γερμανίας να στείλει 14 άρματα μάχης Leopard 2 και οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί από την Τρίτη και αποφάσισαν να στείλουν 31 άρματα μάχης M1 Abrams.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του, σε αυτό το οποίο αποκάλεσε μία «παγκόσμια δέσμευση» απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ευχαριστώντας τη Γερμανία για τη σημαντική αναβάθμιση της βοηθείας του στην Ουκρανία.

Όπως είπε ο Τζο Μπάιντεν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να στείλουν 31 M1 Abrams τανκς στην Ουκρανία. «Ο Γερμανός καγκελάριος είναι μία ισχυρή φωνή ενότητας», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είμαι ευγνώμων στον καγκελάριο Σόλτς που θα παρέχει τα γερμανικά τανκ Leopard 2 και θα ηγηθεί στην προσπάθεια της Ευρώπης να συμβάλλει στη δημιουργία δύο ταγμάτων τανκ στην Ουκρανία», προσέθεσε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον καγκελάριο για την ηγεσία και την πάγια δέσμευσή του στις κοινές προσπάθειες να υποστηρίξουμε την Ουκρανία.

Στη συνέχεια ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στην αποστολή των 31 M1 Abrams, τα οποία αποτελούν μία κίνηση που σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ θα βοηθήσει την Ουκρανία να υπερασπιστεί την επικράτειά της και να πετύχει τους αντικειμενικούς της στόχους.

«Τα Abrams είναι τα πιο ικανά τανκ στον κόσμο. Είναι επίσης εξαιρετικά σύνθετα στη λειτουργία και στη συντήρησή τους. Επίσης δίνουμε στην Ουκρανία κομμάτια εξοπλισμού απαραίτητα για να είναι αυτά τα τανκ αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης. Θα ξεκινήσουμε να εκπαιδεύουμε στρατεύματα πάνω στα υλικοτεχνικά ζητήματα καθώς και της συντήρησης το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε.

NEW: Pres. Biden on sending M1 Abrams tanks to Ukraine: «That’s what this is about — helping Ukraine defend and protect Ukrainian land. It is not an offensive threat to Russia, there is no offensive threat to Russia.» https://t.co/7rv9ezDGRA pic.twitter.com/Z77EXik5VQ

— ABC News (@ABC) January 25, 2023