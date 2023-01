Οι Ρώσοι συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Ουκρανία, ενώ ένας από τους πυραύλους χτύπησε μία πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, ανέφερε πως άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, συνέχισε λέγοντας ότι «Αυτοί (οι Ρώσοι) είναι απλά απάνθρωποι. Τουλάχιστον ένα κλιμακοστάσιο έχει καταστραφεί. Κάτω από τα ερείπια υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονταν στα σπίτια τους».

January 14. A russian missile hit this apartment building in Dnipro. The new commander of the «special military operation» general-terrorist gerasimov is probably gearing up to decorate himself with another award.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/ntzd4PiRER

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 14, 2023