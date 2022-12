Ήταν πριν από μισό αιώνα που η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια διέδιδε το μήνυμα ελπίδας με το χαρακτηριστικό τραγούδι της «The Morning After». Το τραγούδι ύμνος έρχεται πλέον να γίνει και προσωπικό της καταφύγιο ελπίδας, καθώς η Maureen McGovern μαθαίνει να ζει με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ενώ η προοδευτική και ανίατη ασθένεια έχει αρχίσει να στερεί από την 73χρονη τραγουδίστρια το καθημερινό της λεξιλόγιο, εξακολουθεί να απαγγέλλει αβίαστα τους στίχους του τραγουδιού που το 1973 κατέκτησε τα charts.

«Δεν είναι πολύ αργά, πρέπει να δίνουμε. Μόνο με την αγάπη μπορούμε να ανέβουμε. Δεν είναι πολύ αργά. Όχι όσο ζούμε. Ας απλώσουμε τα χέρια μας εγκαίρως. Δεν είναι πολύ αργά» δηλώνει χαρακτηριστικά η Maureen McGovern στο People.

Δίνει όμως έμφαση σε συγκεκριμένους στίχους του διαχρονικού τραγουδιού. «Υπάρχει ελπίδα. Μην τα παρατάς. Αυτό είναι το μάντρα μου. Μην τα παρατάς».

Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε τη διάγνωση για την υγεία της και ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη σκηνή τον περασμένο Αύγουστο.

Η εξομολόγηση της Maureen McGovern

Στη συγκλονιστική της εξομολόγηση ομολογούσε πως πάλεψε με το αναπόφευκτο σοκ, με τον φόβο και την απελπισία.

Συναισθήματα που πλέον ανήκουν στο παρελθόν για τη διάσημη τραγουδίστρια. Κρατά αυτούς τους φόβους μακριά, έχοντας μια ενεργή ζωή και έντονη την αίσθηση του σκοπού.

Η γεννημένη στο Οχάιο Maureen McGovern διαμένει σε μια κοινότητα συνταξιούχων του Columbus. Αισθάνεται να της προσφέρει ανεξαρτησία και ασφάλεια. Περιστοιχίζεται από έναν στενό κύκλο συγγενών και αφοσιωμένων φίλων.

Αισθάνεται ευλογημένη για πολλά πράγματα στη ζωή της, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο People. Η μικρότερη αδερφή της Patt Sweeney ζει κοντά της και φροντίζει για τις λεπτομέρειες στη ζωή της.

Στηρίζεται σε μακροχρόνιους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένου του ενορχηστρωτή της Michael Shirtz, για να θέσει τις βάσεις ενός δισκογραφικού πρότζεκτ με παιδικά τραγούδια.

Η Maureen McGovern, γνωστή με το προσωνύμιο «η φωνή του Στραντιβάριους», παραμένει καθαρή και ζωντανή. Φροντίζει να τη διατηρεί με τακτικές ασκήσεις στο ντους. Κάτι που επιβεβαιώνουν η μικρότερη αδερφή της Patt Sweeney και ο Michael Shirtz.

Ο Michael Shirtz θυμάται τη στιγμή που του μίλησε για τη μάχη της με το Αλτσχάιμερ. Δεν την πτόησε το γεγονός πως σταμάτησαν οι επαγγελματικές προτάσεις. Έψαξε να βρει διαφορετικές διεξόδους. Είναι κάτι που βγαίνει από το πνεύμα της, θα σημειώσει χαρακτηριστικά.

Η πρώτη επαφή με το τραγούδι, το Όσκαρ, η καριέρα

Είναι αυτό το πνεύμα της που στήριξε μια εξαιρετικά πλούσια καριέρα πέντε δεκαετιών. Η Maureen McGovern ήταν μόλις 23 ετών όταν το ντέμο της τράβηξε την προσοχή ενός διευθυντή δισκογραφικής εταιρείας. Έψαχνε κάποιον για να ερμηνεύσει το «The Morning After» για τους τίτλους της ταινίας The Poseidon Adventure του 1972.

Αφού το τραγούδι απέσπασε το Όσκαρ, η εκδοχή της Maureen McGovern κυκλοφόρησε ως single. Η καριέρα της απογειώθηκε με περισσότερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά τραγούδια. Στη δεκαετία του 1980 επαναπροσδιόρισε την καριέρα της και πρωταγωνίστησε σε παραστάσεις του Μπροντγουέϊ, όπως οι «Pirates of Penzance» και «Nine and Little Women».

Έγινε γνωστή όχι μόνο για τη φωνή της αλλά και για το ευρύ ρεπερτόριό της, κρατώντας στη μνήμη της εκατοντάδες περίπλοκα τραγούδια. Ήταν πριν από πέντε χρόνια που άρχισε να δυσκολεύεται με γνωστούς στίχους. Κάτι που κατάφερε να αντισταθμίσει με περισσότερες πρόβες και τη χρήση ενός σημειωματαρίου στη σκηνή, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών.

Η οριστική διάγνωση του Αλτσχάιμερ ήρθε το 2021, περίπου έναν χρόνο μετά την τελευταία της συναυλία, λίγο πριν από τα lockdown λόγω Covid. Η μουσική εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής της. «Μερικές φορές ακούω κλασική, μερικές φορές τζαζ, μερικές φορές βγάζω τους παλιούς δίσκους και τραγουδάω», σημειώνει χαμογελώντας.

Μπορεί οι μέρες των συναυλιών να έχουν τελειώσει για τη Maureen McGovern, ωστόσο εξακολουθεί να διασκεδάζει τους συγκατοίκους της στην κοινότητα των συνταξιούχων. «Απλώς πορεύεσαι μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα είναι μια μέρα για να την κάνεις καλύτερη», υπογραμμίζει.

Η χαρά της, όπως αναφέρει, προέρχεται κυρίως από την οικογένειά της, καθώς βρίσκεται κοντά στα τρία παιδιά και τα επτά εγγόνια της αδερφής της. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι φίλοι που βρίσκονται στο πλευρό της. Και χαίρονται όλοι που είναι ακόμα κοντά τους.

«Όπου υπάρχει ζωή και αγάπη, υπάρχει ελπίδα. Δεν φοβάμαι τον θάνατο ιδιαίτερα» σημειώνει, τονίζοντας ότι παίρνει από τη ζωή όσα περισσότερα μπορεί. «Δεν ξέρουμε τι υπάρχει εκεί έξω, οπότε πρέπει απλά να αρχίσεις να τραγουδάς».