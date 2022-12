Θεωρείται βέβαιο ότι θα «πνίξουν» την απόφαση της ειδικής εξεταστικής επιτροπής να παραπέμψει τέσσερις βουλευτές των Ρεπουμπλικανών στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις κλητεύσεις τους στο πλαίσιο της έρευνας και να καταθέσουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις τους με τον Τραμπ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αιματηρή επίθεση στο Καπιτώλιο.

«Θα πρέπει να ερωτηθούν δημόσια σχετικά με την εκ των προτέρων γνώση και τον ρόλο τους στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να αποτρέψει την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», υπογραμμίζει η έκθεση.

Μεταξύ των τεσσάρων συγκαταλέγεται και ο νυν ηγέτης της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και επίδοξος νέος πρόεδρος του σώματος στη νέα σύνθεσή του, Κέβιν Μακάρθι…

Αντίθετα, με το νέο έτος, το κόμμα του Τραμπ έχει προαναγγείλει ότι θα αρχίσει τις δικές τους έρευνες στη Βουλή για τις επιχειρηματικές συναλλαγές σε Ουκρανία και σε Κίνα του υιού Μπάιντεν, Χάντερ, τον ρόλο του ίδιου του Αμερικανού προέδρου σε αυτές, αλλά πιθανόν και κατά της ίδιας της εξεταστικής επιτροπής για την 6η Ιανουαρίου.

Στο μεσοδιάστημα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της ποινικής ή όχι δίωξης του Ντόναλντ Τραμπ, το θέμα της τοξικής νέας υποψηφιότητάς του για την προεδρία θα παραμένει.

Όμως η ήδη παραπαίουσα προεκλογική εκστρατεία του πρώην προέδρου για το 2024 έχει ήδη δεχτεί άλλο ένα καίριο πλήγμα από την απερχόμενη -υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών- Βουλή των Αντιπροσώπων.

Donald Trump paid $1.1 million in federal income taxes in his first three years as president, and paid no taxes in 2020, according to new figures in a House report. https://t.co/WJjoi0XUBE pic.twitter.com/VJXoPBFBgl

— The New York Times (@nytimes) December 21, 2022