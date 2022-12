Σαν να βγήκε από ταινία ήταν η επιχείρηση που είχε στήσει ο Λευκός Οίκος, το ΝΑΤΟ και οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, για την ασφάλεια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πραγματοποίησε μία ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, μία εικόνα με όλους τους συμβολισμούς που ήθελε να δώσει ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Η επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου προγραμματιζόταν εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Ζελένσκι είχε πει στον Αμερικανό Πρόεδρο πως οι ΗΠΑ ήταν το πρώτο ταξίδι που ήθελε να κάνει όταν θα είναι ασφαλές για να ταξιδέψει. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν το ταξίδι στις 11 Δεκεμβρίου, και ακολούθως ο Λευκός Οίκος απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στις 14 Δεκεμβρίου.

Τα «δώρα» Μπάιντεν σε Ζελένσκι και τα μηνύματα στον Πούτιν

Το «κινηματογραφικό» ταξίδι του Ουκρανού Προέδρου ξεκίνησε με την μετάβαση του στην Πολωνία, φτάνοντας στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πρζέμισλ. Έπειτα, με την συνοδεία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι μεταφέρθηκε μέσω οχήματος της αμερικανικής πρεσβείας σε ένα αεροδρόμιο στο Ρζέσοβ.

Κατόπιν επιβιβάστηκε σε απευθείας πτήση που προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Άντριους. Μετά επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, ένα κυβερνητικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται συνήθως για τους γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου και άλλους αξιωματούχους υπό τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.

