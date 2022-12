Ένας 10χρονος μαθητής πέθανε ηρωικά στην προσπάθεια να σώσει τρία άλλα παιδιά που έπεσαν σε μια παγωμένη λίμνη, όπως αποκάλυψε η οικογένειά του.

Χωρίς να σκεφτεί τη δική του ασφάλεια, ο Τζακ Τζόνσον βούτηξε στην παγωμένη λίμνη όταν άκουσε τις κραυγές τριών παιδιών. Ωστόσο, πλήρωσε ακριβά το θάρρος του, καθώς έχασε κι αυτός τη ζωή του.

Και τα τέσσερα αγόρια ανασύρθηκαν από τη λίμνη από αστυνομικούς και πυροσβέστες, αλλά τα τρία μεγαλύτερα δεν κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ ένας 6χρονος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, τα βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε τα γυμνά του χέρια για να σπάσει τον πάγο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσει τα αγόρια.

Η είδηση του τραγικού θανάτου των τριών αγοριών έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Σόλιχαλ στο Ηνωμένο Βασίλειο με κατοίκους να συρρέουν για να αφήσουν μπουκέτα με λουλούδια, κάρτες και αρκουδάκια, κοντά στη λίμνη στο Babbs Mill Park, όπου τα αγόρια έχασαν τη ζωή τους.

«Στον φίλο μου τον Τόμας. Ευχαριστώ που ήσουν εκεί για μένα όταν ήμουν λυπημένος. Ευχαριστώ που μου δάνεισες το μπουφάν σου όταν κρύωνα» γράφει ένα από τα συγκινητικά σημειώματα που αφήνουν συμμαθητές των παιδιών.

The number of tributes being left near Babbs Mill Park in #Solihull is continuing to grow. It’s been more than 24 hours since emergency services were first called to try and save a group of young boys who had fallen through ice into the freezing lake. pic.twitter.com/mp5mdtgcsB

— Megan Jones (@MegannJ) December 12, 2022