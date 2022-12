Ήδη από τους πρώτους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ, μια γνώριμη παρουσία τράβηξε την προσοχή μας. Και δεν είναι άλλη από το brand Betano της Kaizen Gaming, που θα βρίσκεται σε όλα τα γήπεδα διεξαγωγής του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο, μέχρι και τον τελικό της 18ης Δεκεμβρίου. Γεγονός κάτι παραπάνω από αξιοσημείωτο, αφού, ως Επίσημος Υποστηρικτής της FIFA για την Ευρώπη, η Kaizen Gaming πέτυχε μια ιστορική συμφωνία και έγινε η πρώτη εταιρεία αθλητικού στοιχηματισμού σε ολόκληρο τον κόσμο που σύναψε συνεργασία με τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Πέραν την ιστορικής συνεργασίας της με την FIFA, μια σειρά από πρόσφατες διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη θέση της Kaizen Gaming στις σημαντικότερες εταιρείες του χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία κατέκτησε φέτος το βραβείο Operator of the Year 2022, στα κορυφαία διεθνή βραβεία του κλάδου online sports betting and gaming, EGR Awards, ενώ μετρά εκατομμύρια μέλη σε 12 χώρες που δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Λατινική και Βόρεια Αμερική.

Μια εκπληκτική, αλλά αναμενόμενη, επιτυχία

Ανήκοντας στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες gametech διεθνώς, η Kaizen Gaming οφείλει τη ραγδαία ανάπτυξή της στην επιλογή της να αναπτύξει ιδία τεχνολογία, διασφαλίζοντας το επίπεδο, την ασφάλεια και την υπευθυνότητα στις υπηρεσίες αθλητικού στοιχηματισμού που παρέχει. Δραστηριοποιείται μέσα από δυο brands – τη Betano και τη γνωστή μας Stoiximan – και απασχολεί περισσότερους από 1.500 ανθρώπους παγκοσμίως. Η τελευταία της επιτυχία, λοιπόν, παρά την τεράστια σημασίας της, ήρθε μάλλον ως αναμενόμενη συνέχεια, παρά ως έκπληξη.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της συνεργασίας, ο Επικεφαλής Ανάπτυξης των Συνεργασιών της FIFA, Λουίς Ροντρίγκεζ, σημείωσε:

«Η FIFA και οι άνθρωποι του Betano αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την έννοια του ήθους όσον αφορά στην χρήση της τεχνολογίας, την οποία αξιοποιούν προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία των φιλάθλων. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτά που η ομάδα του Betano έχει σχεδιάσει για να κατακτήσει τους φιλάθλους στην Ευρώπη. Στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική είδηση καθώς μας επιτρέπει να εισέλθουμε σε μια νέα αγορά, αυτή του αθλητικού στοιχηματισμού».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Kaizen Gaming, Γιώργος Δασκαλάκης δήλωσε σχετικά:

«Σε συνέχεια της φετινής ανάδειξής μας ως κορυφαία εταιρεία στον κόσμο, στον κλάδο μας, είμαστε διπλά περήφανοι που είμαστε ο πρώτος πάροχος αθλητικού στοιχηματισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, που συνεργάζεται με τη FIFA. Αυτή η συνεργασία θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στα εκατομμύρια φιλάθλους του ποδοσφαίρου και· στόχος μας είναι να τους προσφέρουμε μια υπεύθυνη εμπειρία αθλητικού στοιχήματος, υψηλών προδιαγραφών, που θα ενδυναμώσει τη δέσμευσή τους με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ».