Η Αργεντινή τέθηκε αντιμέτωπη με τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα των ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, με τους Άραβες να φτάνουν σε μια εντυπωσιακή ανατροπή και να παίρνουν τη νίκη με σκορ 2-1 απέναντι στον Μέσι και την παρέα του.

Όπως ήταν λογικό, το εν λόγω αποτέλεσμα έφερε πολλές αντιδράσεις ανά τον πλανήτη, ενώ έχει προκύψει μια τρομερή θεωρία συνομωσίας που κάνει τον γύρω των σόσιαλ μίντια και δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ισχύει.

Συγκεκριμένα, αυτή η θεωρία θέλει την «αλμπισελέστε» να ηττήθηκε σκοπίμως από τους Σαουδάραβες ώστε να τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου της και έτσι να αποφύγει μια ενδεχόμενη διασταύρωση με την Βραζιλία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Μερικά από τα tweet που υποστηρίζουν τη συνομωσία:

Am I the only one who thinks Argentina lost on purpose to get 2nd place in the group? Just to avoid Brazil? Or this just another big upset? 🤔.. #FIFAWorldCup — Marcus Harrington (@MarcusHarring18) November 24, 2022

Argentina lost on purpose so they can avoid Brazil until the end and from now on they won’t be losing they’ll go unbeaten all the way to the final and win the whole thing — thoomin honest Barca fan (12-1-1) (@thoominFC) November 24, 2022