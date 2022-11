Θεώρησε «έξυπνο», να παραβιάσει τους κανόνες που απαγορεύουν το σκαρφάλωμα στις μεγαλοπρεπείς πυραμίδες που δημιούργησε ο πολιτισμός των Μάγια, και βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εξαγριωμένο πλήθος αλλά και με ένα τσουχτερό πρόστιμο.

Ο λόγος για μια τουρίστρια που είχε την ατυχή έμπνευση να πηδήξει το διαχωριστικό γύρω από τη διάσημη πυραμίδα Ελ Καστίγιο (Ναός του Κουκουλκάν) στην αρχαιολογική τοποθεσία Τσίτζεν Ιτζά στο Μεξικό και να σκαρφαλώσει σε αυτήν.

Η γυναίκα ανέβηκε τα περίπου 90 σκαλοπάτια του Ναού του Κουκουλκάν, όμως όταν οι κινήσεις της έγιναν αντιληπτές, οι υπόλοιποι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου, εξαγριώθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν, απαιτώντας να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή, σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais.

Όταν τελικά κατέβηκε από την πυραμίδα, ορισμένα άτομα από το πλήθος, της επιτέθηκαν πετώντας της νερό και τραβώντας της τα μαλλιά, ωστόσο τελικά η γυναίκα μπόρεσε να απομακρυνθεί κακήν κακώς από το σημείο.

A disrespectful tourist climbs an ancient Mayan pyramid in Mexico and gets booed pic.twitter.com/ZMAnwf0Euo

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 21, 2022