Μετά το «τα θαλάσσωσα», έρχεται το «έκανα λάθος».

Ο λόγος για τον ιδρυτή του υπό κατάρρευση χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, , ο οποίος δήλωσε ότι μετάνιωσε για την απόφασή του να κηρύξει πτώχευση και, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε από το Vox, επέκρινε τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» έσπευσε λίγο αργότερα να γράψει στο Twitter ότι η βάση της συνέντευξης ήταν μια ανταλλαγή μηνυμάτων στην ίδια πλατφόρμα, που δεν έπρεπε να είναι δημόσια.

25) Last night I talked to a friend of mine.

They published my messages. Those were not intended to be public, but I guess they are now. pic.twitter.com/yH9aKmESY8

— SBF (@SBF_FTX) November 16, 2022