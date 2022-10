Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο καθώς οι αρχές ερευνούν ύποπτο πακέτο που βρέθηκε κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ, με την αστυνομία να κλείνει τον δρόμο κατά μήκος του Whitehall.

Η αστυνομία προειδοποιεί το κοινό να μην πλησιάζει την περιοχή καθώς το περιστατικό αξιολογείται από ειδικούς αξιωματικούς.

Τα κυβερνητικά κτίρια κατά μήκος του Whitehall αδειάζουν, δήλωσε αξιωματούχος, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο Horse Guards Parade.

Eκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έγραψε στο Twitter:

«Η αστυνομία κλήθηκε στις 11.42 την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου μετά από αναφορές για ύποπτο δέμα στο #Whitehall. Παρευρίσκονται αστυνομικοί και προληπτικά υπάρχει κλοιός. Το αντικείμενο θα αξιολογηθεί από ειδικούς αξιωματικούς. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή.

