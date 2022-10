Σε μία από τις πιο τρομακτικές φάσεις έχει εισέλθει ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία. Οι βομβαρδισμοί των Ρώσων που ξεκίνησαν χθες το πρωί Δευτέρα συνεχίστηκαν καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας, με τις σειρήνες στις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας να ηχούν ασταμάτητες. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 89 τραυματίστηκαν από τα χθεσινά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με απολογισμό των αστυνομικών αρχών.

Παράλληλα, ο φόβος εντείνεται και από την επίσημη συμμετοχή της Λευκορωσίας στον πόλεμο.

Για όλα αυτά τα θέματα συνεδριάζουν σήμερα οι G7 σε ψηφιακή συνεδρίαση για να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να φροντίσουν να λογοδοτήσει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε αυτήν την συνεδρίαση θα μιλήσει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία πραγματοποίησε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας», ανέφερε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεοπτικό του μήνυμα, στο οποίο δεσμεύτηκε για «σκληρή απάντηση», στον απόηχο της ανατίναξης της γέφυρας στην Κριμαία το Σάββατο και των πολλαπλών πυραυλικών χτυπημάτων στο Κίεβο σήμερα το πρωί.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους αλλά και υποδομές τηλεπικοινωνιών της Ουκρανίας, σε αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη Κριμαία, παρά τις εικόνες από τα σημεία των επιθέσεων που δείχνουν πλήγματα σε σημεία στα οποία βρίσκονταν άμαχοι.

Ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε τρομοκρατικό χτύπημα την ανατίναξη της γέφυρας, ενώ σημείωσε ότι το Κίεβο προσπάθησε να ανατινάξει και τον αγωγό αερίου Turkstream.

