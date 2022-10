Φονικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί σε κλίμακα που δεν είχε συμβεί εδώ και μήνες έπληξαν σήμερα το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας, σε επιθέσεις «αδιακρίτως» κατά της χώρας όπως τις καταδίκασαν οι Δυτικοί, δύο ημέρες μετά την έκρηξη που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία ότι προετοιμάζουν «τρομοκρατικές» επιθέσεις και μια «εξέγερση» στη χώρα του, εγείροντας φόβους για ένα νέο εμπόλεμο μέτωπο στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, με τον Λευκορώσο πρόεδρο να ανακοινώνει μια απροσδιόριστη ανάπτυξη κοινών στρατευμάτων με τον Ρώσο σύμμαχό του.

«Προσπαθούν να μας εξοντώσουν και να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης», αντέδρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίς σήμερα το πρωί καθώς ρωσικοί πύραυλοι έπλητταν ουκρανικές πόλεις, καλώντας τους δυτικούς συμμάχους του να δώσουν «σκληρή» απάντηση στη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δικαιολόγησε τους «μαζικούς» βομβαρδισμούς του καταγγέλλοντας την «τρομοκρατική» επίθεση της Ουκρανίας κατά της γέφυρας που συνδέει το ρωσικό έδαφος με την Κριμαία, μια χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014.

Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί και 89 οι τραυματίες από τα σημερινά πλήγματα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αστυνομικών αρχών.

Ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ ανέφερε ότι έντεκα σημαντικές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές σε οκτώ περιοχές, εκτός από την πρωτεύουσα.

«Θέλουν να καταστρέψουν το ενεργειακό σύστημα», είπε ο Ζελένσκι, καθώς διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Το απόγευμα το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις σημερινές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Χέρμαν Χαλουστσένκο δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο σύστημα ενέργειας ήταν «οι μεγαλύτερες που σημειώθηκαν καθόλη τη διάρκεια του πολέμου». Αυτοί οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν οργή στη Δύση.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέγοντας ότι καταδεικνύουν την «απόλυτη βαρβαρότητα» του πολέμου του Ρώσου προέδρου Πούτιν κατά του ουκρανικού λαού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε ότι αυτές οι επιθέσεις ισοδυναμούν με «εγκλήματα πολέμου» για τα οποία οι υπεύθυνοι πρέπει να «λογοδοτήσουν», καλώντας τη Λευκορωσία «να μην είναι ένα συμβαλλόμενο μέρος στη βάναυση επίθεση που διενεργεί η Ρωσία».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατήγγειλε «μια απαράδεκτη κλιμάκωση» και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για μια «εις βάθος μεταβολή της φύσης» του πολέμου στην Ουκρανία μετά τις σημερινές ρωσικές επιθέσεις.

Το ΝΑΤΟ, στο οποίο η Ουκρανία επιθυμεί να ενταχθεί, καταδίκασε τις «φρικιαστικές και τυφλές επιθέσεις» κατά των μη στρατιωτικών υποδομών και υποσχέθηκε την υποστήριξή του στο Κίεβο «όσο χρειαστεί», σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν διαβεβαίωσε την Ουκρανία για την «υποστήριξη» της Ουάσιγκτον μετά τα «φρικτά ρωσικά χτυπήματα».

Οι ηγέτες των χωρών της G7 και ο Ουκρανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τρίτη, στις 15:00 ώρα Ελλάδας, τηλεδιάσκεψη για την κατάσταση στην Ουκρανία, μετά τον σημερινό βομβαρδισμό από τη Ρωσία πολλών ουκρανικών πόλεων, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς διαβεβαίωσε σήμερα τον Ζελένσκι για «την αλληλεγγύη της Γερμανίας και των άλλων χωρών της G7», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ.

Από τα σημερινά ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο επλήγη και το κτίριο όπου στεγάζεται το γερμανικό προξενείο, το οποίο ωστόσο δεν λειτουργούσε. Παράλληλα η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ επανέλαβε ότι «τις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμο να προσφέρει αποτελεσματική προστασία στον λαό της Ουκρανίας το πρώτο από τα τέσσερα υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας Iris-T SLM».

Ο Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία διενήργησε «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον της Ρωσίας και δεσμεύθηκε να αντιδράσει σθεναρά, αν συνεχιστούν. Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ο Πούτιν είπε πως η Μόσχα εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ενεργειακών, στρατιωτικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ουκρανίας σε αντίποινα για την επίθεση σε μια ζωτικής σημασίας γέφυρα που ενώνει τη Ρωσία με την προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας το Σαββατοκύριακο.

«Είναι προφανές πως οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες διέταξαν, οργάνωσαν και διενήργησαν την τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο να καταστρέψει κρίσιμες πολιτικές υποδομές της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν για την έκρηξη στη γέφυρα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους μετά την έκρηξη, όμως το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

«Με τις ενέργειές του, το καθεστώς του Κιέβου έθεσε εαυτό στο ίδιο επίπεδο με τις πιο απεχθείς διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι απλώς αδύνατον να αφήσουμε τέτοιου είδους εγκλήματα αναπάντητα», είπε ο Πούτιν κατά την έναρξη συνόδου του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Διάφορες πόλεις στην Ουκρανία έμειναν χωρίς ρεύμα ή νερό και αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε περισσότερες από 12 ουκρανικές πόλεις σήμερα το πρωί. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε: «Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους».

Μερικά δευτερόλεπτα αφότου ο Πούτιν επιβεβαίωσε τα πλήγματα στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως τα ρωσικά πλήγματα «πέτυχαν τους στόχους τους». «Ο στόχος των πληγμάτων έχει επιτευχθεί. Όλοι οι στόχοι επλήγησαν», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε από την πλευρά του πως τα μαζικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας είναι μόνο «το πρώτο επεισόδιο» και κάλεσε για την «πλήρη διάλυση» της ουκρανικής πολιτικής εξουσίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Άμυνα, ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε σήμερα στην Ουκρανία 83 πυραύλους, εκ των οποίων οι 52 αναχαιτίστηκαν, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής.

Περίπου έξι εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, με αεροπορικές επιδρομές σε πολλές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης, και ειδικότερα ισοπεδώνοντας μια παιδική χαρά στο πάρκο Τάρας Σεβτσένκο. Σε κοντινό δρόμο ο πύραυλος δημιούργησε έναν κρατήρα, ενώ ένα πτώμα βρισκόταν κάτω από μια θερμική κουβέρτα.

«Είμαι πολύ σοκαρισμένος. Έφτασα στο Κίεβο σήμερα το πρωί. Περπατούσα στο δρόμο… όταν έγιναν οι εκρήξεις», είπε ο 22χρονος Ιβάν Πολιάκοφ.

«Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, δύο μουσεία, δεν υπάρχει στρατιωτικός στόχος. Απλώς σκοτώνουν πολίτες», είπε η Ξένια Ριαζαντσέβα, κάτοικος της γειτονιάς.

Η Ουκρανία τόνισε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τα μαζικά πλήγματα από απόγνωση για τις πρόσφατες αποτυχίες σε πολλαπλά μέτωπα.

«Ο Πούτιν είναι απελπισμένος λόγω των ηττών στο πεδίο της μάχης και χρησιμοποιεί την πυραυλική τρομοκρατία για να προσπαθήσει να αλλάξει τον ρυθμό του πολέμου προς όφελός του», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

This nonsense about Putin being “provoked” must stop. He does not need anything to “provoke” him in order to commit heinous crimes. I ask international media to stop shifting the blame on the victim of aggression by suggesting that Putin “responds” or is being “provoked” 2/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022