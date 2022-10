Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ το κόσμου, «The World’s 50 Best Bars» ανακοινώθηκε, το βράδυ της Τρίτης, στην οποία φιγουράρουν τρία ελληνικά – αθηναϊκά για να είμαστε πιο ακριβείς – μπαρ.

Από τα τρία αυτά μπαρ, τα δύο εξ αυτών ήταν στη συγκεκριμένη λίστα ουκ ολίγες φορές, ενώ το πέτυχε τη συγκεκριμένη διάκριση για πρώτη φορά φέτος.

Clumsies και το Baba au Rum είναι τα δύο που έχουν βρεθεί ξανά στη λίστα.

Το πρώτο βρίσκεται κοντά στη στάση του μετρό «Πανεπιστήμιο» και είχε καταφέρει να κατακτήσει την τέταρτη θέση στη λίστα του 2021 αλλά φέτος βρίσκεται στην 19η θέση. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα «διαθέτει ένα νέο μενού μέσα από το οποίο εξερευνά τα συναισθήματα που νιώθουμε σε ένα μπαρ: Χαρά, Ενθουσιασμός και Τρυφερότητα».

Ο δεύτερος «βετεράνος» της λίστας, που φέτος βρίσκεται στην 20ή θέση, το Baba au Rum, βρίσκεται επίσης στο κέντρο της πρωτεύουσας, κοντά στο Clumsies, και «έχει έναν αέρα τροπικό […], αστικό, ζωντανό και αυθεντικό»

Η νέα προσθήκη «στεγάζεται στο υπέροχο κτίριο όπου βρισκόταν η Γκαλερί Ζουμπουλάκη στα Πετράλωνα» και έχει το όνομα Line, «χρησιμοποιεί απροσδόκητα υλικά και ανορθόδοξη επεξεργασία, ενώ φτιάχνει τα δικά του φρουτώδη ‘κρασιά’, μπίρα και φουρνιστό ψωμί», σύμφωνα με τη λίστα.

Δείτε το Clumsies:

Δείτε το Baba au Run:

Δείτε το Line:

Ολη τη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο για το 2022:

1. Paradiso, Βαρκελώνη

2. Tayēr + Elementary, Λονδίνο

3. Sips, Βαρκελώνη

4. Licorería Limantour, Πόλη του Μεξικού

5. Little Red Door, Παρίσι

6. Double Chicken Please, Νέα Υόρκη

7. Two Schmucks, Βαρκελώνη

8. The Connaught Bar, Λονδίνο

9. Katana Kitten, Νέα Υόρκη

10. Alquímico, Καρταχένα

11. Handshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικού

12. Jigger & Pony, Σιγκαπούρη

13. Hanky-Panky, Πόλη του Μεξικού

14. Bangkok Social Club, Μπανγκόκ

15. Salmon Guru, Μαδρίτη

16. Drink Kong, Ρώμη

17. Coa, Χονγκ Κονγκ

18. Florería Atlántico, Μπουένος Άιρες

19. The Clumsies, Αθήνα

20. Baba au Rum, Αθήνα

21. Cafe La Trova, Μαϊάμι

22. Attaboy, Νέα Υόρκη

23. Satan’s Whiskers, Λονδίνο

24. Tropic City, Μπανγκόκ

25. Kumiko, Σικάγο

26. Sidecar, Νέο Δελχί

27. Tres Monos, Μπουένος Άιρες

28. Argo, Χονγκ Κονγκ

29. Maybe Sammy, Σίδνεϊ

30. Swift, Λονδίνο

31. Line, Αθήνα

32. Baltra Bar, Πόλη του Μεξικού

33. Manhattan, Σιγκαπούρη

34. Overstory, Νέα Υόρκη

35. 1930, Μιλάνο

36. Dante, Νέα Υόρκη

37. A Bar with Shapes for a Name, Λονδίνο

38. Zuma, Ντουμπάι

39. Locale Firenze, Φλωρεντία

40. Red Frog, Λισαβόνα

41. Cantina OK!, Σίδνεϊ

42. CoChinChina, Μπουένος Άιρες

43. Himkok, Όσλο

44. Carnaval, Λίμα

45. Galaxy Bar, Ντουμπάι

46. L’Antiquario, Νάπολη

47. Employees Only, Νέα Υόρκη

48. Bar Benfiddich, Τόκιο

49. Lucy’s Flower Shop, Στοκχόλμη

50. Bulgari Bar, Ντουμπάι